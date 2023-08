Keeper Arsenal wil hardere aanpak homofobe spreekkoren

on

De 25-jarige doelman van Arsenal, Aaron Ramsdale, wil dat er harder wordt ingegrepen als er kwetsende spreekkoren over homoseksualiteit in stadions te horen zijn. Hij wil dat iedereen zich ‘veilig en welkom’ voelt in de voetbalwereld.

Ollie, de broer van Aaron, is homoseksueel.

‘Voetbal is voor iedereen. Als je het er niet mee eens bent, ben jij misschien degene die zijn mond moet houden en in de spiegel moet kijken’, zegt de doelman in The Players Tribune.

‘Ik wil dat het spel waar ik van hou een veilige en gastvrije plek is voor iedereen. Ik wil dat mijn broer, Ollie – of iemand van welke seksualiteit, ras of religie dan ook – naar wedstrijden kan komen zonder bang te hoeven zijn voor misbruik.’

‘Door de jaren heen heb ik waarschijnlijk een paar keer te vaak op mijn tong gebeten als ik homofobe opmerkingen of stomme dingen hoorde’, aldus Ramsdale.

De Engelse voetbalclub Wolverhampton Wanderers kreeg afgelopen maand een boete van 100.000 pond voor homofobe spreekkoren in het stadion.

De KNVB heeft aangekondigd in te gaan grijpen in stadions al er homofoboe spreekkoren te horen zijn.

(Bron: RTL Nieuws, The Players Tribune; screenshot iGooner)

