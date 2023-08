TransPride Walk door Amsterdam is ’nog heel hard nodig’

on

In Amsterdam is woensdagmiddag voor de achtste keer de TransPride Walk gehouden. De stoet vertrok in het Oosterpark; veel deelnemers droegen vlaggen en protestborden bij zich.

Yvo Manuel Vas Dias, vanuit TransAmsterdam betrokken bij de organisatie, is tevreden ovetr de opkomst. Het evenement is volgens hem de laatste jaren flink gegroeid. ‘Bij de eerste edities mochten we alleen op de stoep, maar toen kwamen er steeds meer mensen, met veel internationale bezoekers.’ Het is altijd een feestje, zegt hij tegen AT5. ‘Maar de TransPride Walk is vooral heel erg nodig. Ook dit jaar weer zijn er veel trans personen lastig gevallen, op straat en online.’

‘Ik zou willen dat het alleen nog maar voor de lol was, maar we moeten nog steeds vechten voor onze rechten’, zegt Jan-Bert Vroege, stadsdeelbestuurder in Oost, over de transgemeenschap. ‘Ook voor de hele regenbooggemeenschap, trouwens. Zolang voetballers niet met een regenboogarmband om willen voetballen, zolang pakketbezorgers niet in een busje willen rijden met een Progress-vlag erop, is de Pride nog nodig.’

Canal Parade

Komende zaterdag vaart de transgender-boot voorop tijdens de Canal parade, met Miss Nederland, Rikkie Kollé aan boord.

‘Helaas laten de recente discussies over transpersonen zien dat deze groep erg kwetsbaar is. Dit jaar willen wij dan ook meer dan ooit laten zien dat we allemaal mensen zijn die van elkaar kunnen en mogen leren en daarnaast met respect elkaars verschillen accepteren’, aldus Suzanne van de Laar, de voorzitter van Stichting Pride Amsterdam.

(Bron en screenshots: AT5, foto’s: Daphne Waanders)

