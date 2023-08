Gelovige schilder wil niet aan de slag bij homokoppel in Bristol

on

Josh en George uit Bristol moeten op zoek naar een andere schilder. Ze hadden er een benaderd, maar die nam de klus niet aan vanwege haar geloof.

‘Hallo, omdat ik een praktiserende christen ben, ben ik op dit moment niet in de positie om mijn diensten aan te bieden. Ik doe mijn zaken volgens de aanbevolen richtlijnen in mijn kerk’, liet de vrouw het stel weten.

Josh plaatste het bericht op Twitter en zette erbij dat het ‘gewoon weer een dag in het leven van een praktiserende homo’ was, een ondernemer die ronduit weigert om voor mij te schilderen/decoreren vanwege mijn seksualiteit.’

‘Hoeveel we ook beter zouden moeten weten dat deze dingen nog steeds gebeuren, zoiets is ons nog nooit eerder overkomen en we waren echt zo geschokt.’

Ze hebben een klacht ingediend.

(Bron: Attitude, ITV News, Mirror; foto: eigen foto Josh en George)

Categorieën:Nieuws