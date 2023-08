Kijktip: de documentaire Willem & Frieda van Stephen Fry

on

Willem Arondéus en Frieda Belinfante waren allebei openlijk homoseksueel en actief in het verzet tijdens de Tweede wereldoorlog. Samen met anderen pleegden ze in 1943 een aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam.

Deze twee verzetshelden zijn bij het grote publiek nooit bekend geworden. Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de geaardheid van Belinfante en Arondeus. Helden kunnen maar beter niet ook homoseksueel zijn. Zeker direct na de Tweede Wereldoorlog lag homoseksualiteit gevoelig.

Stephen Fry maakte voor Channel 4 een documentaire over deze twee vergeten verzethelden: ‘Defying the nazis’. Deze documentaire is dinsdagavond te zien op NPO2 om 23:05 uur.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder