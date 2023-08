Regenboogvloer OLVG Amsterdam houdt gemoederen bezig

on

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam heeft ter gelegenheid van de Queer & Pride weken een vloer bij ingang West in de kleuren van de regenboogvlag. Het ziekenhuis besteedt elk jaar aandacht aan de Pride.

Dit jaar niet alleen met de speciale vloer, maar er is ook een fototentoonstelling. Vijf medewerkers van het ziekenhuis vertellen wat inclusie en Queer & Pride voor hen betekent.

Voor OLVG-medewerkers worden er tijdens de Queer & Pride weken verschillende workshops gegeven over ‘Inclusieve taal en benaderingen van gender en seksueel diverse patiënten’.

Komende zaterdag vaart OLVG samen met Amsterdam UMC mee met de Canal Parade. Op de boot is een groot regenbooghart te zien, ‘een symbool voor de goede en inclusieve zorg die wij als ziekenhuizen willen bieden.’

Sinds enige tijd heeft OLVG een projectgroep ‘Diversiteit & Inclusie’. Dew groep zet zich in om de diversiteit en inclusie binnen OLVG verder te bevorderen.

Reacties

De regenboogvlag op de vloer roept op Twitter (X) veel weerstand op. ‘Een onnodig woke, maar vooral een doorgedraaid gepolitiseerd links-extremistisch symbool wat absoluut niet thuishoort in een ziekenhuis’, twittert Willem bijvoorbeeld.

Er wordt vooral veel gereageerd op Julia die kwam bloedprikken en ‘er toch weer van is geschrokken’.

Iemand anders vraagt zich af of bovenstaande Julia misschien azijn kwam prikken, in plaats van bloed. ‘Waarom walging? U accepteert liever geen mensen zoals ze zijn?’, vraagt Alan zich af. Terwijl Dien twittert: ‘Het hoeft mij niet opgedrongen te worden.’

Statement

Emine heeft een langer en stevig statement, in dit geval voor het OLVG: ‘Het bijzondere is dat een ziekenhuis nu juist bij uitstek een plek is waar al die (voor)oordelen en opgetrokken muren er helemaal niet toe doen. Wanneer de gezondheid of zelfs het leven van een dierbare (of van jezelf) in het geding komt, kan het je niet schelen of er een regenboogvlag hangt, of de oncoloog homo is, of de chirurg een hoofddoek draagt, of de verpleegster atheïst is, of de gynaecoloog een man is, of de directeur trans is. Al die dingen waar je je over opwindt en met gebalde vuisten boos over aan het tweeten bent, doen er opeens helemaal niet meer toe als de mensen die jouw vijandbeeld vormden het leven redden van jouw ouders/partner/kind/broer/zus. Alles waar je hier zo onverdraagzaam over doet, vallen in het niets bij de dankbaarheid die je voelt. Uiteindelijk zijn we echt allemaal overgeleverd aan en afhankelijk van elkaar.’

(Bron: Metro. OVLG; foto: Facebook)

