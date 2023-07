Muur in Borne voorzien van anti-regenboogvlagteksten

on

In Borne is de muur van een slagerij overgeschilderd nadat deze was voorzien van een aantal teksten waaronder ‘de vlag gaat weg’.

Ook waren er teksten aangebracht gericht tegen de bewoonster van een boven de slagerij gelegen woning. Zij heeft een regenboogvlag aan het balkon hangen.

De teksten werden vrijdagochtend opgemerkt en toen bleek dat de teksten met een hogedrukspuit niet weg te halen waren, werd de muur op last van de burgemeester overgeschilderd.

Volgens dagblad Tubantia wordt de bewoonster al enige tijd lastig gevallen door jongeren. De wijkagent zou ‘goed contact’ hebben met de vrouw en er zou een dader in beeld zijn.

(Bron: Tubantia; foto: archief)

