Roze Golf 30-07: Boosheid om tweet leidt tot goed gesprek

Een foto op Twitter van een straat vol vlaggen met hakenkruisen in nazi-Duitsland naast een foto van een straat vol regenboogvlaggen. Daarbij de tekst ‘80jaar later’ en de hashtags ‘ideologie’ en ‘in your face‘. Afzender: Brian Geertshuis, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Hengelo.

Voorzitter Daphne Waanders, voorzitter COC Twente-Achterhoek, maakt zich boos over de tweet: ‘De tweet heeft mij gekwetst en een hele grote groep mensen gekwetst. Hij vergelijkt het naziregime met de lhbti-plus gemeenschap. Ik heb Brian Geertshuis daarover gesproken, maar mijn boosheid is gebleven. Hij vindt iets van ons en vindt het vervelend dat we zo zichtbaar zijn. Het wordt hem opgedrongen.’

‘Wij zijn mensen en we willen net als iedereen ons ding doen. Hij zei in het gesprek dat hij het vervelend vond dat mensen zich gekwetst voelen door zijn tweet, maar hij was niet bereid om zijn eigen gedrag om die tweet te plaatsen, daar aan te koppen. Daar wil hij geen excuus voor maken.’

Gevaarlijk

Daphne Waanders vindt het nodig om een tegengeluid te laten horen. ‘Als we als lhbti-plus-gemeenschap worden aangevallen, moeten we onze afkeur uitspreken. Ik vind het een belangrijk signaal naar alle mensen in de maatschappij dat wij dit niet accepteren. Anderzijds willen we graag verbinden. Uit het gesprek met Brain Geertshuis bleek dat hij weinig kennis van zaken heeft als het gaat om lhbti-zaken, maar daar wel een mening over heeft en van alles roept. Dat is heel stigmatiserend en ook gevaarlijk. Het is heel makkelijk om iets te roepen zonder verantwoordelijkheid te dragen. Daarom is een gesprek ook zo belangrijk: praten op inhoud zonder elkaar te beschadigen.’

Stadsgeprek

Het bericht op Twitter van Brian Geertshuis leidde tot verontwaardigde reacties. Hij haalde het bericht van de site. COC Twente-Achterhoek grijpt het bericht aan om het gesprek aan te gaan over hoe we met elkaar willen samen leven. De eerste actie zaterdagmiddag om in de Hengelose binnenstad op straat in gesprek te gaan met voorbijgangers was geen groot succes door het regenachtige weer, maar er komt een vervolg. Er komt een politieke markt over dit onderwerp en samen met antidiscriminatiebureau Vizier wordt er later dit jaar een stadsgesprek georganiseerd, waarbij willekeurig gekozen Hengeloërs worden uitgenodigd om te praten over de samenleving en over hoe we met elkaar om zouden moeten gaan.

