‘Lhbti-plussers ervaren minder agressie, maar zijn ongeruster’

on

Steeds meer lhbti-plussers voelen zich onveilig in Nederland. Een meerderheid van hen ziet meer negatief gedrag dan voorgaande jaren. Niet zozeer tegen henzelf, maar tegen de gemeenschap als geheel en boegbeelden daarvan.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Pride-onderzoek van EenVandaag, onder ruim 2.800 ondervraagden die onderdeel zijn van de lhbti-plus-gemeenschap. De cijfers uit het onderzoek schetsen een behoorlijk pessimistisch beeld van de acceptatie van die groep in Nederland. Al met al vindt nog maar een kwart (23 procent) van de lhbti-plussers Nederland een gidsland op dit vlak. Heel anders was dat in 2019, toen de helft (51 procent) dat nog vond.

Er zijn er minder lhbti-plussers die zelf iets vervelends hebben meegemaakt om wie ze zijn. Iets meer dan een kwart (28 procent) zegt dat over het afgelopen jaar, tegenover 41 procent die dat vorig jaar aangaf.

Niet hand in hand

Maar het gevoel dat het algemene klimaat rond lhbti-plussers in Nederland verhardt, zorgt er wel voor dat zij zich minder op hun gemak voelen om te zijn wie ze zijn. Slechts een derde (32 procent) voelt zich vrij om hand in hand te lopen met hun geliefde. Een groot contrast met ondervraagde hetero’s, waarvan driekwart (72 procent) diezelfde vrijheid voelt.

Datzelfde contrast is te zien als het gaat om het geven van een kus op de mond van hun partner in het openbaar. 63 procent van de hetero’s voelt die vrijheid, tegenover 29 procent van de lhbti-plussers in het onderzoek.

‘Pride belangrijk’

En dus, zegt een overgrote meerderheid van 73 procent, zijn de Pride-evenementen in Amsterdam, die dit jaar niet één maar twee weken duren, belangrijk. Er is ook een groep lhbti-plussers, ongeveer een kwart, die de Pride niet belangrijk vindt.

Niet omdat ze de aandacht voor acceptatie niet als belangrijk zien, maar omdat ze de manier waarop niet de juiste vinden.

Over dit onderzoek

Aan dit onderzoek, gehouden van 17 tot en met 25 juli 2023, deden 20.768 leden van het Opiniepanel mee, van wie 2.873 mensen die aangaven tot de lhbti-plus- gemeenschap te horen. Een deel van de ondervraagden uit die gemeenschap is geworven via COC. De resultaten zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, burgerlijke staat, stemgedrag en spreiding over het land.

(Bron: EenVandaag; foto: EenVandaag, archief)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws