Goed in gesprek in Hengelo over samen leven valt in het water

Het goede gesprek in Hengelo over hoe we met elkaar omgaan en willen omgaan in deze samenleving is zaterdagmiddag een beetje in het watergevallen. De regen was spelbreker.

Op initiatief van COC Twente-Achterhoek hadden zo’n twintig mensen zich aangemeld voor de bijeenkomst, die op het Burgemeester Jansenplein bij het gemeentehuis werd gehouden. De bedoeling was dat de vrijwilligers het gesprek aangingen met voorbijgangers.

Door de regen hadden weinig mensen zin in een inhoudelijk gesprek. Toch is Daphne Waanders van COC Twente-Achtehoek niet ontevreden. De bijeenkomst heeft aandacht gegenereerd en krijgt een vervolg. Na de zomer wordt er een politieke markt in Hengelo georganiseerd, samen met antidiscriminatiebureau Vizier en de gemeente, waar inwoners van Hengelo voor worden uitgenodigd.

De bijeenkomst zaterdagmiddag werd door het weer voortijdig beëindigd. Met een lange regenboogvlag liepen de vrijwilligers naar een lunchroom in de stad waar over de actie werd nagepraat.

In de Roze Golf van zondag 30 juli meer over de actie en een gesprek tussen Daphne Waanders en Brian Geertshuis van Forum voor Democratie, die vorige week op Twitter een foto plaatste van een straat vol nazivlaggen naast een foto van een straat vol regenboogvlaggen. Dat bericht van Geertshuis was aanleiding voor de actie zaterdagmiddag in Hengelo.

(Bron en foto: Roze Golf).

