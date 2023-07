VVD doet aangifte tegen Forum-voorman: ‘dit gaat echt te ver’

on

Tegen Forum-voorman Brian Geertshuis wordt aangifte gedaan. De Hengelose lijsttrekker van FvD plaatste afgelopen weekend een tweet met een foto van pridevlaggen naast een foto van nazivlaggen.

‘Dit kan gewoon niet’, zegt VVD-lijsttrekker Mitchell Boers uit Hengelo. ‘Ik doe aangifte omdat ik het niet meer wil negeren.’

‘Tuurlijk mag hij zijn mening hebben, maar er is een grens’, zegt Boers. ‘Vrijheid van meningsuiting betekent ook het nemen van verantwoordelijkheid. Deze vergelijking is zo scheef, dit gaat echt te ver.’

Brian Geertshuis zegt dat hij een vergelijking maakte tussen ‘ideologieën die allebei een dwingend karakter hebben, waarbij kritiek niet wordt getolereerd’.

Haatreacties

De fractievoorzitter van Forum heeft de tweet inmiddels verwijderd, maar zegt tegen 1Twente dat hij nog steeds achter zijn boodschap staat. ‘Ik kreeg op een gegeven moment zoveel notificaties binnen van scheldpartijen en bedreigingen dat ik de tweet heb verwijderd.’

Gesprek

Voorzitter Daphne Waanders van COC Twente-Achterhoek, geeft de aangifte weinig kans. ‘Je kunt aangifte doen, maar dan krijg je discussie met de politie die het niet gaan opnemen. Ik geloof dat we er meer baat bij hebben door met elkaar in gesprek te gaan, met als insteek: hoe kunnen we elkaar de ruimte geven?’

Ze heeft Geertshuis uitgenodigd voor een gesprek. ‘Het is makkelijk roepen op Twitter, dan denk ik: laten we praten. Ik hoor graag waar zijn mening op is gebaseerd.’

(Bron: RTV Oost; foto: archief)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel