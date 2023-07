Roze Golf 23-07: ‘Wees je eigen held’ zeggen Eus en William

on

Eus van de Grift en William Coljee treden volgende week dinsdag op in Paradiso Amsterdam. Daar wordt voor het eerst een Transgender Podium gehouden, speciaal voor mensen met een trans-achtergrond en belangstellenden.

Eus gaat er een zelf geschreven, zeer persoonlijk lied zingen en William is spoken word artiest en brengt een eigen tekst.

Ze kennen elkaar van Club T in Zwolle, de maandelijkse ontmoetingsavond van COC Zwolle. Ze doen mee omdat ze het belangrijk vinden te werken aan de zichtbaarheid van transpersonen.

‘Wees je eigen held’

Veel ervaring heeft Eus niet als het gaat om optreden voor een groot publiek: ‘De muziekavond van de muziekschool. Dat is het dan ook wel. Ik vind het wel spannend hoor.’ Het lijkt hem wel leuk om te doen. ‘Het is ook een stuk zichtbaarheid: we zijn hier en we mogen onszelf laten zien.’

‘Door mijn verhaal te delen, geef ik mensen die er nu mee worstelen een stukje herkenning en erkenning’, vult William aan, ‘Je bent niet alleen, het is niet raar, je bent niet een of andere alien omdat je je anders voelt. Ga je hart achterna. Wees jezelf, wees je eigen held.’

Hokjes

Eus vult aan: ‘Wees jezelf en laat anderen zijn wie ze zijn zolang ze daar niemand mee schaden en ga niet mensen in hokjes persen.’ De weerstand die ze ontmoeten omdat ze een transachtergrond hebben, komt volgens Eus door angst, gevoed door onwetendheid. ‘Ik denk dat als je los laat dat mannen mannen zijn en dat vrouwen vrouwen zijn, dat je dan ook veel andere dingen moet loslaten. Als je dingen normaal vindt, dan vind je ook veel dingen abnormaal. Leef gewoon je leven en plak niet overal gelijk een sticker op van dit is normaal en dit is niet normaal. Of dit is goed en dit is slecht.’

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond om 18:00 uur staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is ook elke zondagmiddag uiterlijk 18:00 uur op de site van RTV Oost te vinden.

