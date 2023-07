Queer & Pride Amsterdam 2023 van start met Pride Walk

on

Queer & Pride Amsterdam 2023 is zaterdag officieel van start. Dit jaar duurt de Pride twee weken en wordt georganiseerd door twee stichtingen.

De eerste week wordt georganiseerd door het activistische Queer Amsterdam, de tweede week door de ‘oude’ Stichting Pride Amsterdam.

Queer & Pride ging van start met de Pride Walk vanaf de Dam naar het Museumplein, de jaarlijkse demonstratie voor gelijke rechten van de queergemeenschap. Na afloop was er het ‘Queer Fest’ met kraampjes van diverse organisaties en er waren sportieve activiteiten, zoals badminton en voetbal.

Dat er twee organisaties zijn is het gevolg van kritiek op de ‘oude’ Pride. Die zou te weinig inclusief en activistisch zijn en te commercieel. Er moest meer aandacht komen voor het activistische aspect van Pride, zoals de strijd voor gelijkwaardigheid.

‘Canal Parade is uniek’

Uit onderzoek van EenVandaag onder lhbti+-leden van het Opiniepanel bleek vorige zomer dat 10 procent van hen wil dat de Canal Parade helemaal wordt afgeschaft. ‘Een Pride zonder botenparade? Dat kan niet’, reageert Siep de Haan, een van de grondleggers van de Canal Parade.

‘De botenparade mag niet worden afgeschaft omdat een kleine groep z’n neus ervoor ophaalt’, vindt hij. ‘De Canal Parade is uniek in de wereld en de kapstok van Pride. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: ‘Voeg iets toe, maar neem de ander niets af.’

Cadeau

Bijna de helft van de ondervraagde lhbti-plussers (47 procent) gaf aan dat de Canal Parade moet worden aangepast. De kritiek op het commerciële karakter van de botenparade vindt De Haan niet terecht: ‘Dat het bedrijfsleven meedoet is juist een groot compliment. Die bedrijven hebben te kiezen uit duizenden evenementen, maar ze kiezen voor ons.’

27 jaar geleden bedacht hij samen met Peter Kramer en Ernst Verhoeven de botenparade uit ‘trots op Amsterdam’. ‘Omdat er juist geen onverdraagzaamheid was in de stad. Het was zo tolerant en respectvol hoe mensen met elkaar omgingen, anders dan in New York of Rome. Dus we gaven het feest vanuit de gay community als cadeau aan alle Amsterdammers.’

Politiek

De Haan vindt het erg jammer dat er nu onenigheid is ontstaan over de Pride in Amsterdam. ‘Wij hebben destijds een formule bedacht, liever zonder politiek. Verder wilden we iedereen hebben: natuurlijk de lhbt-gemeenschap, hetero’s, het bedrijfsleven. Maar nu voegt Queer Amsterdam daar een heel stuk politiek toe.’

Een voorbeeld daarvan is de Palestijnse vlag: sommigen lopen ermee omdat lhbti-plussers daar nog niet veilig en vrij zijn, terwijl anderen er hun solidariteit met het Palestijnse volk in de door Israël bezette gebieden mee willen tonen. ‘Ik raak daar zelf een beetje van in de war’, zegt De Haan. ‘Ik zou de Pride liever alleen gebruiken voor homo-acceptatie en emancipatie. Laten we voor ander onrecht op andere podia demonstreren.’

‘Gay’ of ‘queer’?

Queer, gay, lhbt, lhbti of lhbtiq+? Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 3.500 mensen in de lhbti-plus-gemeenschap blijkt dat de verschillende generaties heel anders denken over de term waarbij ze zich het meest thuis voelen.



Zo geven jongeren tussen de 18 en 34 jaar aan zich het meest thuis te voelen bij de term ‘queer’, gevolgd door ‘gay’. 55-plussers gebruiken dan weer het liefst het woord ‘gay’ en voelen weinig voor ‘queer’. Die term bungelt bij deze leeftijdsgroep namelijk helemaal onderaan.

Kijk hier voor het programma van de twee weken.

(Bron: AT5, EenVandaag; screenshot AT5)

