Boek Splinter Chabot is ‘Regenboogboek van het Jaar 2023’

on

Het boek ‘Als de Hemel genoeg ruimte heeft’ van Splinter Chabot is verkozen tot Regenboogboek van het Jaar in de categorie Nederlandstalig.

In de categorie Vertaald kreeg ‘Het weeshuis in de azuurblauwe zee’ van TJ Klune de meeste stemmen.

De prijzen werden vrijdagavond uitgereikt bij boekhandel Scheltema in Amsterdam.

De verkiezing wordt georganiseerd door de website Hebban en het queer lifestyle magazine Winq.

Het boek ‘Tour de Trans’ van de in Zwolle woonachtige Eus van der Grift (foto) eindigde op de vijfde plaats

Het is de derde keer dat lezers aangesloten bij de website Hebban het beste ‘regenboogboek’ kiezen. In 2021 won Splinter Chabot met Confettiregen. Nadat het jaar daarop hetzelfde boek opnieuw werd verkozen tot het ‘Regenboogboek van het Jaar’ werden de spelregels van de verkiezing aangepast. Alleen boeken die in de twaalf maanden voor de verkiezing zijn uitgebracht, mogen mee doen.

Kijk hier voor de complete Top 10 en hier is de uitzending van de Roze Golf terug te vinden, waarin Eus van der Grift vertelt over zijn boek.

(Bron: Hebban; foto: Eus van der Grift)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws