Kijktip: Andere Tijden over de Gay Games 1998 in Amsterdam

Op dinsdag 1 augustus is het precies 25 jaar geleden dat burgemeester Patijn in de Amsterdam Arena het startschot gaf voor de Gay Games; het grootste lhbti-plus-sport- en cultuurevenement ter wereld.

Het evenement trok ruim 14.000 deelnemers uit alle hoeken van de wereld. Niet alleen voor de sport, maar ook om diversiteit, acceptatie en de kracht van samen zijn te vieren.

Andere Tijden blikt terug met betrokken organisatoren en deelnemers, onder wie volleybalster Ellie Lust, presentator Humberto Tan en kunstschaatser Edward van Campen, wiens deelname op het laatste moment in het water viel.



Voor veel deelnemers was de Gay Games een bevrijdende ervaring. In de reguliere sportwereld werden ze vaak geconfronteerd met uitsluiting en discriminatie vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Burgemeester Patijn, destijds een boegbeeld van de Gay Games, verwelkomde de deelnemers met onvoorwaardelijke steun en toonde zijn betrokkenheid bij het evenement en de deelnemers.

De Gay Games boden een veilige omgeving waarin ze niet alleen als sporters konden deelnemen, maar ook zichzelf konden zijn. Helaas gold dat niet voor iedereen. Zo werd de lesbische voetbalster Sikhanyisiwe Ngwenya bij terugkomst in Zimbabwe opgepakt en ernstig mishandeld. Hoe kijkt zij terug op de Gay Games?

Andere Tijden Special – Niet zomaar een toernooitje, 25 jaar Gay Games in Amsterdam is op woensdag 26 juli te zien op NPO 2 om 22:10 uur.

(Foto: Burgemeester Patijn bij de opening van de Gay Games)

