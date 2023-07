Nieuwe wet in België maakt lhbti-conversietherapie strafbaar

on

In België worden therapieën strafbaar die tot doel hebben om iemands seksuele geaardheid of identiteit te veranderen of te onderdrukken.

Het parlement stemde unaniem voor; Vlaams Belang onthield zich van stemmen.

Mensen die zich schuldig maken aan ‘conversiepraktijken’ of ‘homogenezing’ riskeren een gevangenisstraf of een boete.

Als het misdrijf in een professionele context plaatsvond, kan een rechter een beroepsverbod tot vijf jaar opleggen. Daarnaast kan de rechter besluiten een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar op te leggen of een boete tot 2.400 euro te geven.

Ook het voorstellen van of aanzetten tot conversietherapie wordt strafbaar. Net als er reclame voor maken.

In Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Malta zijn conversietherapieën al verboden; in Nederland is het niet verboden, wel dienden D66 en VVD vorig jaar een wetsvoorstel in om een verbod te regelen.

Voor dat voorstel was een Kamermeerderheid, maar de Raad van State oordeelde dat het strafbaar stellen van het geven of aanbieden van homogenezingstherapie niet verstandig is en overbodig. De Raad van State schreef in het advies dat ‘ernstige vormen van conversiehandelingen’ al strafbaar zijn onder de huidige wetgeving.

‘Conversiehandelingen waarbij het slachtoffer mishandeld wordt, onder grote druk komt te staan of gediscrimineerd wordt, zijn bijvoorbeeld al verboden’, aldus het advies.

(Bron: Nu.nl, VRT; beeld: VRT)

