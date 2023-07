Tweede dag Vierdaagse is Roze Woensdag met Pride Walk

on

Voor de tweede keer is er tijdens Roze Woensdag een Pride Walk gehouden. Vele tientallen deelnemers liepen een deel van de Vierdaagse-route door Nijmegen.

De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse is sinds 2002 Roze Woensdag, de dag die in het teken staat van lhbti-rechten, maar vooral van feesten.

Roze Woensdag ontstond in 1984 als reactie op rellen een jaar eerder toen relschoppers tijdens de vierdaagsefeesten probeerden homocafé Het Bakkertje binnen te dringen. Daarbij raakte een aantal lhbti’ers gewond.

De tweede dag, die eigenlijk de Dag van Wijchen heet vanwege de route, is uitgegroeid tot een waar spektakel met veel deelnemers die zich in iets roze aantrekken en feesten in de stad.

(Foto’s: Roze Woensdag, Twitter)

