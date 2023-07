Hongaarse boekhandel beboet voor verkoop lhbti-jeugdboek

on

De Hongaarse boekhandel Lira is beboet omdat het stripboek Heartstopper er te koop staat tussen andere jeugdboeken. Dat is in strijd met de anti-homo-wet die in 2021 van kracht werd en kinderen moet ‘beschermen’.

Bovendien had de winkel het boek niet verpakt, zodat het opengeslagen kon worden.

De stripboekenserie Heartstopper van Alice Oseman gaat over twee jongens die verliefd op elkaar worden. Op de omslag staan twee jongens Netflix verfilmde de boeken; het tweede seizoen start in augustus.

Op basis van die wet mogen minderjarigen niet in contact komen met lhbti-zaken. Het is in Hongarije strafbaar om teksten of beelden te tonen of te promoten over homoseksualiteit, geslachtsverandering en transseksualiteit.

De boete bedraagt € 32.000. ‘Dit is de hoogste boete die ooit is opgelegd in de geschiedenis van de Hongaarse boekenwereld’, zegt Lira-directeur Krisztián Nyáry tegen persbureau Reuters.

Volgens de directeur is de wet vaag. ‘Het is bijvoorbeeld onduidelijk of het volstaat om onze lhbti-boeken bij de afdeling voor volwassenen te zetten en of ze dan ook in folie verpakt moeten zijn.‘ Hij gaat de boete aanvechten.

(Bron en screenshot: Reuters)

