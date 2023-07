Homomonument en regenboogbankjes in Den Haag beklad

on

Het homomonument en de regenboogbankjes in Den Haag zijn beklad. Op het monument is onder meer ‘Weg met Pride’ geschreven en bij het bankje ‘Fuck Pride’. Ook is het regenboogbankje beklad met zwarte strepen.

Het monument staat op de Koekamp bij Den Haag Centraal. Het monument staat er ook ter gedachtenis aan roze verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Stichting Internationaal Homomonument Den Haag (IHDH) gaat aangifte doen en spreekt er schande van. ‘Wij hopen dat deze laffe daders worden opgespoord en bestraft’, zegt de IHDH.

‘Nog niet eerder is een dergelijke heftige bekladding die doelgericht anti-homo/LGBTI+ is, bij ons monument geconstateerd en het bestuur van de Stichting maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling waarbij herdenkingsplaatsen en andere plekken worden beklad met haatteksten’, zegt de IHDH tegen Den Haag FM.

‘Walgelijke actie’

Haagse gemeenteraadsleden reageren met afschuw op de bekladding.

Wethouder Mariëlle Vavier van Inclusie is woedend over de bekladdingen. ‘Homofobe vernielingen zijn onacceptabel. Het is een ernstige vorm van vandalisme dat voortkomt uit homohaat. Het homomonument staat symbool voor acceptatie en vrijheid. Het is een plaats waar onderdrukte en vervolgde queer personen worden herdacht. Mensen komen ook naar het monument om daar overleden geliefden te herdenken. Deze plek moet symbool staan voor acceptatie en vrijheid. Wij staan voor een stad waar iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en met respect met elkaar omgaan. Haatzaaien en discriminatie zullen we nooit accepteren. De gemeente staat achter de queer gemeenschap en zal aangifte doen.’

‘Weer een walgelijke actie van LHBTIQ+ haat in Den Haag’, schrijft Lotte van Basten Batenburg van de VVD op Twitter. ‘Dit moet ophouden! Het monument moet zo snel mogelijk schoongemaakt en er is meer toezicht nodig.’ Het raadslid kondigt ook aan schriftelijke vragen te zullen gaan stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de vernielingen.

‘Onacceptabel’

‘Weerzinwekkende haat op deze bijzondere gedenkplek. Onacceptabel’, reageert gemeenteraadslid Marije Mostert van D66. ‘We zijn met meer. Laten we samen opstaan tegen haat, want iedereen heeft het recht vrij en zichtbaar zichzelf te zijn, ongeacht van wie je houdt of hoe je je identificeert. Love is love.’

Raadslid Isabel Bos van de partij GroenLinks is ook boos: “Afschuwelijk. Het is een doelgerichte daad van geweld om herdenkingsmonumenten voor vervolgde, vermoorde en onderdrukte queerpersonen zo te bekladden.’.

‘Geen losstaand incident’

Robin Smit van de Partij voor de Dieren: ‘Dit is geen losstaand incident. Het laat wederom zien dat haat tegen de queer gemeenschap nog geen verleden tijd is. Daarom moeten we als gemeente meer werk maken van acceptatie en emancipatie van de queer gemeenschap.’

De regenboogbankjes waren vaker doelwit van vandalen. Zo is het bankje bij het Huygenspark meerdere keren vernield. Ook de regenboogvlag werd vorig jaar geregeld uit de grond getrokken. Daarvoor werden twee jongens van 14 en 17 opgepakt. Het homomonument werd twee jaar geleden beklad met teksten en tekeningen.

(Bron: Omroep West; Den Haag FM; foto: monument in ongeschonden staat)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws