Zwarte Cross zet beveiligers in tegen ongewenst gedrag

De organisatie van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde zet speciaal opgeleide beveiligers tijdens het festival. Zij moeten bijdragen aan het uitbannen van onder meer homofobie, maar ook discriminatie, vrouwonvriendelijk gedrag en wildplassen.

Volgens de organisatie gaat het om een klein aantal ‘raddraaiers’ die zich schuldig maken aan het ongewenste gedrag. ‘Zij denken dat andere bezoekers racistisch bejegenen en betasten of gebruikmaken van fysiek en verbaal geweld erbij hoort op de Zwarte Cross. Nou, niet dus. Deze groep werpt een nare smet op de Zwarte Cross en geeft vaak ook een verkeerd beeld van de Achterhoek’, zegt de organisatie op de website.

Meldpunten

‘We hebben de ambitie om een Zwarte Cross te mogen organiseren waar iedereen zich veilig voelt, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of geslacht. Mensen verwachten op de Zwarte Cross geen geweld, vandalisme of onverdraagzaamheid. Iedereen is welkom en iedereen verdient respect. We gaan onze waarden dus nog duidelijker communiceren, zodat iedereen kan zien wat wel en niet bij de Zwarte Cross hoort.’

De beveiligers weten wat nodig is om een succesvol aangifte te kunnen doen. Ook komen er twee meldpunten waar mensen terecht kunnen als ze te maken hebben gehad met homofoob gedrag, discriminatie, geweld en ander ontoelaatbaar gedrag.

Grot

Het is niet de eerste keer dat de organisatie alles op alles zet om ontoelaatbaar gedrag uit te bannen. Zo was er in 2019 de oproep elkaar in de gaten te houden. ‘De boel slopen, dingen in de fik steken, seksueel onaanvaardbaar gedrag en hufterigheid; doe dit maar in je eigen huis of grot, maar niet bij ons. En als je bier drinkt: prima, maar als je je dan als een hufter gaat gedragen: drink dan niet.’

De eerdere campagnes tegen ongewenst gedrag hadden niet het gewenste effect.

Nøhlen

De Zwarte Cross is dit jaar van donderdag 20 tot en met zondag 23 juli. Het thema dit jaar is: Nøhlen is dodelijk! Volgens de organisatoren wordt er teveel gemopperd en geklaagd. Dat mag best een tandje minder, vinden ze.

Zondag 23 juli zendt TV Oost de hoogtepunten van de Zwarte Cross uit.

(Bron: Zwarte Cross)

