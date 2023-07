Roze Golf 16-07: Een transvrouw is ook een vrouw, punt uit

on

Rikkie Kollé is uitgeroepen tot Miss Nederland. Zij is volgens de jury de mooiste van het land, zowel aan de buiten- als binnenkant. Deze Miss Nederland roept veel weerstand op, want Rikkie is een transvrouw en een transvrouw is volgens de critici geen echte vrouw.

Tijd voor duiding en nuance en daarom zijn te gast Daphne Waanders, voorzitter COC Twente Achterhoek en Caroliene Ros van Genderzorg Twente, beiden hebben zelf een transachtergrond.

Verder een gesprek met Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation over de maatregelen van de KNVB om homofobe spreekkoren uit stadions te weren en songfestivalspecialist Barry van Cornewall over de actie van AVROTROS om tot een betere selectie van het liedje te komen dat Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond om 18:00 uur staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is ook elke zondagmiddag uiterlijk 18:00 uur op de site van RTV Oost te vinden.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel