Grote belangstelling voor feestelijke Pride in Kollum

De zaterdagmiddag in Kollum gehouden Pride heeft vele honderden mensen op de been gebracht. De organisatoren van de Pride, NPO 3FM en omroep Human spreken van ‘meer dan 650 mensen’.

De Pride werd in Kollum gehouden. Milan van Brummelen had het dorp opgegeven voor de Pride nadat er een regenboogbankje was beklad. ‘Ik zocht herkenning voor mensen die net als ik zijn.’ Milan is trans non-binair. ‘Ik wil geen man zijn, ik wil geen vrouw zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn.’

Er was een stoet die door de straten van het dorp liep, maar er waren er ook die met bootjes meevoeren onder grote belangstelling van het toegestroomde publiek.

‘Mooie actie’

Plaatselijk Belang Kollum steunde de Pride . ‘Als Plaatselijk Belang vinden we ook dat we een open en voor iedereen toegankelijk dorp zijn. Daar past dit perfect in’, aldus voorzitter Paul Maasbommel. ‘Het is door 3FM met een aantal inwoners en de school opgezet, maar toen we ervan hoorden, hebben we als Plaatselijk Belang ook gezegd dat we dit een mooie actie vinden. We staan erachter.’

Tegendemonstrant

Er was ook een tegendemonstrant met een spandoek met ‘One Love’ erop en een kruis er doorheen. ‘Dit is gewoon walgelijk’, zegt Willibrordus van der Weide tegen Omroep Frielsand. Hij vindt dat het gedachtegoed dat op de Pride gepromoot wordt in strijd is met de Bijbel.

De politie hield een vrouw uit Leiden aan. Ze weigerde zich te identificeren en probeerde weg te rennen.

Het is de tweede keer dat NPO 3FM en Omroep Human een Pride organiseerde ver buiten de grote steden. Vorig jaar was de eerste Pride in Nijverdal.

(Bron: Human, NieuwsuitKollum, Omroep Frieland; foto’s: Facebook)

