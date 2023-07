Lerares in Wisconsin ontslagen die tegen verbod op lied was

on

Lerares Melissa Tempel is door haar school ontslagen. Ze sprak zich uit tegen het verbod op het lied ‘Rainbowland’ van Dolly Parton en Miley Cyrus.

Het lied zou worden gezongen tijdens een kinderconcert van de school, de Heyer Elementary School in Waukesha, Wisconsin.

Ze sprak zich in het openbaar uit over het verbod zonder eerst te overleggen met haar superieuren en dat is de officiële reden voor het ontslag.

Tempel en haar advocaten houden vol dat ze haar grondwettelijk beschermde recht op vrije meningsuiting uitoefende, maar dat ze werd gestraft omdat het lied verwijst naar de regenboog en gaat over acceptatie.

‘Mijn eerste klassers waren zo opgewonden om Rainbowland te zingen voor ons lenteconcert, maar ons bestuur heeft er een veto over uitgesproken’, tweette Tempel . ‘Wanneer zal het eindigen?’

Tempel gaat haar ontslag aanvechten.

(Bron: The Guardian; foto: screenshot New York Post)

