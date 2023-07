Boete voor Engelse voetbalclub vanwege homofoob gezang

on

De Engelse voetbalclub Wolverhampton Wanderers heeft een boete van £ 100.000 gekregen van de Engelse voetbalbond FA voor homofoob gezang van supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Chlesea in april dit jaar

Daarnaast heeft de club een actieplan opgelegd gekregen van de bond dat onmiddellijk van kracht wordt en van kracht blijft gedurende het hele seizoen 2023/24, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan onaanvaardbaar gedrag.

De bond kondigde begin dit jaar streng op te treden tegen homofoob gezang in stadions. ‘Clubs op alle niveaus van het Engelse voetbal hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun toeschouwers zich ordelijk gedragen bij het bijwonen van wedstrijden en we danken u voor uw hulp in verband met deze kwestie’, schreef de FA in januari aan de voetbalclubs.

‘Volkomen onaanvaardbaar’

Wolverhampton Wanderers laat weten de boete te accepteren: ‘We accepteren de beslissing en straf die ons door het regelgevend panel van de FA zijn overhandigd en herhalen nogmaals dat voor homofobie, net als alle andere vormen van discriminatie, geen plaats is in het voetbal of de samenleving.’

‘Homofoob gezang is beledigend en volkomen onaanvaardbaar. Het horen van discriminerende taal heeft een negatieve invloed op de voetbalervaringen van mensen en staat ook haaks op de waarden van Wolves.

Veilig

‘We zullen doorgaan met campagne voeren voor inclusiviteit in het voetbal en de samenleving en discriminerend misbruik aanpakken, zowel in stadions als online. Bovendien zal Wolves niet stoppen met zijn werk met supporters, gemeenschappen en lokale belanghebbenden om lhbti-plus-inclusie te stimuleren en ervoor te zorgen dat het voetbalspel waar we van houden een plek is waar iedereen wordt gerespecteerd en zich veilig kan voelen bij het spelen of ondersteunen van hun team’, aldus een verklaring op de site van de club.

KNVB

De KNVB heeft aangekondigd met ingang van het komend seizoen ook in te gaan grijpen als er spreekkoren met homofobe teksten –gericht tegen individuen- te horen zijn in stadions.

Meer daarover in de Roze Golf van zondag 16 juli.

(Bron en foto: Wolverhampton Wanderers)

