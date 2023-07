Russische site beboet voor ‘lhbti-film’ zonder 18+ vermelding

on

De populaire Russische streaming-site Ivi is door een rechtbank in Moskou beboet , omdat de site geen leeftijdsclassificatie van 18+ had geplaatst bij een film die verwijst naar lhbt-relaties.

Ivi bood de Italiaanse komedie ‘Perfect Strangers’ aan met de leeftijdsclassificatie 16+. Daarmee overtrad Ivi de anti-lhbti-wet die het promoten van ‘niet-traditionele’ relaties onder kinderen verbieden. De film had het label 18+ moeten hebben.

Ivi werd veroordeeld tot een boete van omgerekend 10.000 euro en overweegt in beroep te gaan.

De strengere beperkingen van Rusland hebben voor verwarring gezorgd onder streamingsites. Voor het bewaken van inhoud kan het nodig zijn uren en uren aan beeldmateriaal te doorzoeken om te controleren op scenes die in strijd kunnen zijn met de nieuwe regels.

Ivi is een van de meer dan een dozijn streaming-sites in Rusland die dit jaar worden beboet of bedreigd met straffen voor het tonen van lhbt-inhoud zonder 18+-vermelding, aldus persbureau RIA.

(Bron: Reuters; foto: screenshot trailer)

