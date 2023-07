Eerste transvrouw in Zwitserse leger, Christine Hug, overleden

on

Luitenant-kolonel in de generale staf van het Zwitserse leger, Christine Hug, is om het leven gekomen bij een ongeval. Dat melden Zwitserse media.

Hug was de eerste transvrouw in het leger van Zwitserland. Ze voerde het bevel over tankbataljon 12, bestaande uit 70 tanks en ongeveer 1.000 soldaten.

Ze was open over haar trans zijn. Ze stond centraal in een SRF-documentaire en deed herhaaldelijk verslag van haar transitie in de media.

Hug groeide op in Zürich als Christian. Op 20-jarige leeftijd ging hij het leger in, werd officier en studeerde militaire geschiedenis . Christian klom op tot de rang van luitenant-kolonel in de generale staf.

‘Bijna genderloos’

‘Gender was nooit een probleem voor mij in het leger. Je bent in uniform en je bent gefocust op de taak die voorhanden is, dat is bijna genderloos. Aan de andere kant moet je je eigen behoeften terugschroeven, en dat paste perfect bij mij’, zei Christine Hug, terugkijkend op haar tijd als man in het leger.

In 2016 vertelde Christian aan zijn vrouw wat hij echt voelde. Drie jaar later liet ze haar superieuren in het leger weten dat ze voortaan als Christine wilde worden aangesproken.

Geen spijt

Tijdens een cursus zei Christine tegen 800 aanwezige soldaten: ‘Degenen die me al lang kennen, kennen me onder een andere naam. Dit jaar heb ik besloten mijn leven niet langer als Christian voort te zetten, maar als Christine.’ Sindsdien stond het Panzer Battalion 12, de oudste nog actieve gepantserde eenheid in het Zwitserse leger, onder bevel van een vrouw. Ze heeft nooit spijt gehad van haar beslissing van toen, zei ze later.

Campagne

Hug zette zich in voor meer vrouwen in het leger en sprak met bedrijven over diversiteitsmanagement. Hoewel Christine Hug een pionier was van de transbeweging in het Zwitserse leger, wilde ze niet gezien worden als een lhbti-icoon. Ze voelde zich niet thuis in de lhbti-wereld in de grote steden. Toch werd ze op handen gedragen door veel lhbti-plussers vanwege haar openheid.

Christine Hug was 42 en laat een vrouw en dochter achter.

Kijk hieronder naar de documentaire die de Zwitserse omroep SRF in mei 2022 maakte over Christine Hug.

(Bron: Blick, foto: screenshot SRF)

