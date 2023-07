Eerste transpodium van Nederland tijdens Pride Amsterdam

on

Tijdens Pride Amsterdam staat Paradiso op dinsdag 1 augustus in het teken van een baanbrekend evenement: het allereerste transgenderpodium van Nederland.

Deze avond biedt een podium aan getalenteerde transgender mensen uit alle hoeken van het land. Van zang tot klassieke muziek, van spoken word tot rap.

Daarnaast is er een gastoptreden van Sem Jansen, bekend van de theatervoorstelling ‘Who the f*ck is Britt’. De avond wordt afgesloten met een spetterende DJ-set van DJ DVVINA.

Het evenement dient als een podium voor transmensen om gezien, gehoord en verbonden te worden. Verwacht een evenement dat niet alleen leuk en gezellig is, maar ook ontroerend, creatief en inspirerend.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot middernacht. Iedereen is welkom om te komen kijken en vooral te luisteren. De presentatoren van de avond zijn Claire Slingerland en Barbara van Olffen.

Het Transgenderpodium wordt georganiseerd door Logopedie Flevoland in samenwerking met Rik Limonard, zangcoach en artiest. Rik verleent ook de muzikale ondersteuning.

Kaarten kosten 5 euro kunnen besteld worden via de website van Paradiso Amsterdam.

(Beeld: Rik Limonard)

