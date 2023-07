Radiozender 3FM organiseert dit jaar Pride in Kollum

on

In Kollum wordt komende zaterdag een Pride gehouden, die wordt georganiseerd door omroep Human in samenwerking met NPO 3FM.

Het is de tweede keer dat de radiozender een Pride houdt ver buiten de grote steden. Vorig jaar was de 3FM Pride in Nijverdal.

Aanleiding om naar Kollum te gaan is de bekladding van het regenboogbankje op de speelplaats bij het oude Kaatsveld. Het bankje werd ondergespoten met zwarte verf. Daaronder stond de tekst ‘Gay is niet okay’.

Directeur Kim van Soest van O.B.S. Professor Casimir schrok van de bekladding: ‘We waren juist erg blij met het vrolijke bankje en het symbool voor acceptatie en respect. Wij willen meegeven aan alle kinderen dat iedereen veilig en geaccepteerd is.’

Pijn

Ook Milan van Brummelen uit Kollum was geraakt door de bekladding en schreef aan Human: ‘Het doet pijn, niet voor mij alleen als ‘queer’ woonachtig in Kollum, maar ook voor alle Friese queers die ik ken. Toen jullie actie een week later voorbijkwam voelde het als meant to be om te schrijven.’

Samen met verschillende Kollumers organiseren Human en 3FM de 3FM Pride door Kollum, als een protest tegen het bekladde bankje en om te zorgen voor meer acceptatie van queers in Kollum.

De Pride wordt een Canal Parade start om 15.00 uur op de wateren van Kollum.

Weer beklad

De omroep plaatste maandag deze video ter aankondiging van de Pride in Kollum, waarna het bankje opnieuw werd beklad. De omroep laat weten de bekladding te betreuren. ‘Wel laat deze actie zien hoe hard het nodig is om juist ook in kleine dorpen pride te vieren.’

(Bron: Human, Omroep Friesland; foto: screenshot Omroep Friesland)

