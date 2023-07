KNVB: Bij homofobe spreekkoren in stadions wordt ingegrepen

on

Met ingang van het komend voetbalseizoen wordt er ingegrepen bij homofobe spreekkoren in stadions. Dat heeft de KNVB Bekend gemaakt.

De stadionspeaker geeft bij spreekkoren gericht op een individu een waarschuwing. Na twee waarschuwingen wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.

Daders worden opgespoord en krijgen een stadionverbod van maximaal achttien maanden. Na afloop van het seizoen wordt de aanpak geëvalueerd en op basis daarvan worden verdere afspraken gemaakt.

‘Voetbal is voor iedereen en van iedereen. Daar horen geen spreekkoren bij waarin het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt. Gezamenlijk hebben we die grens getrokken. De stappen die we nu zetten, zullen we evalueren om te bekijken of ze het gewenste resultaat opleveren’, aldus Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal.

De COC-verenigingen en de roze supportersclubs Roze Kameraden en Roze Règâhs zijn blij met het besluit van de voetbalbond. ‘Discriminatie is niet ‘normaal’, je moet er tegen optreden en bij dit soort spreekkoren consequent de wedstrijd stilleggen”, aldus de belangenclubs. “Dit is een bemoedigend besluit van de KNVB en de clubs, we gaan de uitvoering op de voet volgen.’

De onlangs opgestarte petitie is inmiddels bijna 900 keer ondertekend en wordt voorlopig voortgezet.

(Bron: KNVB, COC; foto: Café De Regenboog – Facebook)

