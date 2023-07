Muzikale donderdagen Enschede beginnen met Night of Pride

on

Ook deze zomer zijn er weer vier muzikale donderdagen op de Oude Markt in Enschede. Gewoontegetrouw is de eerste avond ‘roze’.

Sinds de sluiting van uitgaanscentrum ’t Bölke heet de eerste avond ‘Night of Pride’.

In samenwerking met Enschedese Drag Queen Roxy Diamond is er ook dit jaar een spectaculair programma samengesteld.

Vanaf een kleurrijk aangekleed podium vermaken diverse acts op donderdag 20 juli het publiek op de Oude Markt. Vanaf 19:00 uur wordt het programma gevuld met een DJ om daarna los te gaan op de disco hits van de Disco Diva’s.

Er is een songfestivalmedley en A*Fever brengt ABBA-nummers. Het geheel wordt ingekleurd door diverse Female DJ’s, drag queens en GoGo dansers.

Als kers op de taart zal Sharon Doorson, bekend van Popstars en The Voice of Holland, Enschede op stelten zetten.

Donderdag 27 juli vult de avond zich met Enschede Dance gevolgd door op 3 augustus een editie met VroegZat en als afsluiter op 10 augustus Enschede Live.

Summer Sounds 2023

Al jarenlang zijn de Grolsch Summer Sounds een vast onderdeel in de zomeragenda van de binnenstad van Enschede. Dit gratis toegankelijke evenement op de Oude Markt is een initiatief van Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE) in samenwerking met Enschede Promotie en het Ondernemersfonds.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, En verder, Overijssel