Roze Golf 09-07: Ellende in azc’s, feest in Enschede en Nijmegen

Lhbti-plus-asielzoekers worden aan de lopende band gediscrimineerd in de opvangcentra in Nederland. LGBT-Asylum Support inventariseerde de gevallen van discriminatie en pleit opnieuw voor aparte opvang van lhbti-plus-asielzoekers,

Het rapport ‘Protect Us’ werd afgelopen week aangeboden aan de Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. ‘Nederland heeft een verplichting: je moet bescherming bieden aan asielzoekers’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

Verder meer over Roze Woensdag, volgende week in Nijmegen en Night of Pride in Nijmegen.

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond om 18:00 uur staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is ook elke zondagmiddag uiterlijk 18:00 uur op de site van RTV Oost te vinden.

(Foto: demonstratie bij internationaal homomonument voorafgaand aan aanbieden rapport in Den Haag – Sandro Kortekaas)

