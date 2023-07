Mensenrechtenorganisatie in Koerdistan verboden om logo

on

De mensenrechtenorganisatie Rasan, actief in de regio Koerdistan in Irak, is door de rechtbank verboden verklaard vanwege ‘haar activiteiten op het gebied van homoseksualiteit’.

Rasan ondersteunde vooral vrouwen en was de enige organisatie in de regio die ook lhbti-plussers hielpen campagne voerde voor rechten van seksuele minderheden.

Een lid van het Koerdische parlement deed in oktober 2021 aangifte tegen Rasan omdat de organisatie ‘homoseksualiteit promoot’ en deelneemt aan activiteiten ‘die indruisen tegen sociale normen, tradities en openbare zeden.’

Na de aangifte arresteerde de lokale politie elf lhbti-activisten, huidige en voormalige werknemers van Rasan. De arrestatiebevelen waren gebaseerd op artikel 401 van het Wetboek van Strafrecht, dat ‘openbare immoraliteit’ strafbaar stelt.

Pas nu is er uitspraak gedaan. Uit het vonnis blijkt dat de activiteiten van de organisatie niet het probleem waren, mar het regenboogkleurige logo.

‘Ze gebruikten het logo als excuus omdat ze niets illegaals konden vinden in onze activiteiten’, zei Tanya Kamal Darwish, de voorzitter van Rasan, tegen Human Rights Watch (HRW).

‘De sluiting van Rasan is niet alleen een aanval op het maatschappelijk middenveld in Koerdistan, maar vormt ook een directe bedreiging voor het leven en het welzijn van de kwetsbare mensen die het ondersteunt’, zegt Adam Coogle, adjunct-directeur Midden-Oosten van HRW.

Rasan heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank, maar dat heeft geen opschortende werking en de organisatie moet haar werkzaamheden staken.

(Bron: GGG, HRW; beeld: Logo Rasan)

