Oproep ‘fleurige flikker vlag’ weg te halen werkt niet in Haarlem

In de Brouwersstraat in Haarlem hebben bewoners in grote getale de regenboogvlag uitgestoken, nadat op acht adressen een briefje was bezorgd met de vraag of ze de ‘vervloekte fleurige flikker vlag’ willen verwijderen.

Of de eigenaren van regenboogvlaggen die zo snel mogelijk van de gevel willen halen. Deze symboliseren namelijk de ‘wokewaanzin’, waarmee kinderen op scholen ‘in gewetensnood worden gebracht.’ Het is echt ‘walgelijk’ dat u met deze praktijk meewerkt, zo staat in de brief.

Bij Joshua Baumgarten thuis volgde de brief kort op het stelen van de regenboogvlag die hij en zijn partner Mara van Limbeek hadden uitgehangen ter gelegenheid van het slagen van hun zoon. De brieven zijn afgestempeld in Rotterdam en de anonieme afzender laat weten dat hij voor zijn werk ‘elke dag’ in hun buurt is.

Geen aangifte

Van Limbeek voelt zich niet bedreigd door de brief. ‘dus aangifte doen bij de politie lijkt me onnodig. Maar ik ga wel de wijkagent op de hoogte brengen.’ Baumgarten zette de brief op Facebook om deze ‘daad van intolerante’ aan de kaak te stellen.

‘Er was iemand die reageerde met: je kunt het beter doodzwijgen. Maar daar ben ik het niet mee eens. Het is belangrijk te laten zien dat dit gebeurt in het zogenaamd tolerante Nederland.’

Storm

‘Tijdens de storm hebben we de vlaggen even moeten binnenhalen’, zegt Eva van den Anker, die een paar huizen verderop woont. ‘Maar deze brief is voor iedereen aanleiding hem weer uit te hangen. Ik hoop dat dat de briefschrijver te zien krijgt hoe wij reageren op intolerant gedrag.’

