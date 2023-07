Turkije wil een 26-jarige vluchteling terugsturen naar Iran

on

Turkije wil een 26-jarige man uit Iran terugsturen naar zijn geboorteland. Hij is een van de mensen die zaterdag 25 juni werden opgepakt bij de verboden Pride in Istanbul.

Elyas vluchtte met zijn moeder en zus in 2013 naar Turkije. Het gezin heeft de vluchtelingenstatus in Turkije.

Volgens zijn moeder hadden advocaten en familie aanvankelijk geen contact met Elyas. Hij kreeg zeventien uur lang na de arrestatie niets te eten of te drinken.

Als Elyas teruggestuurd wordt naar Iran, is hij zijn leven niet zeker. Hij loopt het gevaar om veroordeeld te worden tot zweepslagen of zelfs de doodstraf.

Tegen het besluit Elyas Turkije uit te zetten is bezwaar aangetekend. Volgens zijn advocaat Mustafa Vefa is het deportatiebesluit genomen vanwege overtreding van de wet op bijeenkomsten en demonstraties, maar stapte zijn cliënt uit een taxi, waarna hij werd opgepakt. ‘Er was geen demonstratie of mars. Op het moment dat Elyas uit de taxi stapte, werd hij vastgehouden op basis van zijn kleren’, zegt Vefa tegen persbureau DPA.

Volgens de advocaat kan Elyas niet worden teruggestuurd totdat de zaak tegen het uitzettingsbesluit is afgerond. ‘Elke praktijk die het tegendeel beweert, zal niet legaal zijn.’

Humanitair visum

Op sociale media wordt de Canadese regering opgeroepen om Elyas een humanitair visum te verlenen. Daarmee wordt de Turkse autoriteiten gedwongen om hem naar Canada te sturen en niet naar Iran.

Meer uitzettingen

In totaal zou de politie 113 mensen hebben opgepakt tijdens de Pride in Istanbul. De meesten werden vrijgelaten, nadat hun identiteit was vastgesteld en ze enkele uren op het politiebureau hadden gezeten. Vijf mensen dreigen het land uit te worden gezet, waaronder Rus die niet terug wil, omdat hij vreest naar het front in Oekraïne te worden gestuurd.

Transvrouw

Ook een uit Libië afkomstige 26-jarige transvrouw zit nog vast in afwachting van haar uitzetting. Ze vluchtte twee jaar geleden naar Turkije en heeft sinds ze werd opgepakt geen toegang tot haar medicijnen en hormoonpreparaten.

Genève

Uitzetting naar een land waar de vluchtelingen worden bedreigd met marteling en andere ernstige mensenrechtenschendingen is verboden onder het Vluchtelingenverdrag van Genève.

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op vragen van DPA nog niet gereageerd .

(Bron: DPA, Bianet, Kaos GL; foto: Facebook)

