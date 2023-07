Tegels van regenboogboogpad in Papendrecht omgedraaid

on

In Papendrecht is het regenboogpad vernield. In het middelste deel tussen de twee rijstroken van de Veerweg zijn tegels omgedraaid en is een deel van de coating verwijderd.

Onbekenden hebben het pad in de nacht van zaterdag op zondag onderhanden genomen.

Het pad kwam er op initiatief van D66 en werd vorig jaar op coming out-dag feestelijk in gebruik genomen.

Fractievoorzitter van D66, Trijntje van Es denkt dat de vernieling zorgvuldig gepland is: ‘Gezien het feit dat het (regenboogpad) het symbool is voor acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap, lijkt de vernieling niet willekeurig. Daarbij moet het geruime tijd hebben gekost dit te doen, omdat alle tegels van de middenberm zorgvuldig waren omgekeerd. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat het een spontane actie was.’

‘Respectloze actie’

De gemeente Papendrecht betreurt de vernieling. ‘We vinden het zeer ongepast dat het regenboogpad is vernield. Daarmee worden mensen onnodig gekwetst. We hebben daarom onmiddellijk opdracht gegeven om het pad te herstellen. De gemeente doet aangifte bij de politie van deze in onze ogen verwerpelijke en respectloze actie. We roepen iedereen op die getuige is geweest, informatie heeft of in het bezit is van camerabeelden, contact op te nemen met de politie.’

Vragen

De vier oppositiepartijen, PvdA, GroenLinks, D66 en Onafhankelijk Papendrecht willen donderdag tijdens de raadsvergadering weten wat het College van Burgemeester en Wethouders vindt van de vernieling en hoe groot de schade is.

(Bron: RTV Papendrecht; foto: Trijntje van Es – Twitter)

