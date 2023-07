School mag leerling niet verplichten uit de kast te komen

on

Een leerling verplichten uit de kast te komen, valt niet onder de vrijheid van onderwijs. Dat schrijft de minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. De school is daarmee in overtreding.

De minister noemt het verplicht uit de kast laten komen van een leerling, zoals dat is gebeurd op Scholengemeenschap Gomares in Gorinchem, als voorbeeld van het overtreden van een ’buitengrens van de onderwijsvrijheid’.

‘Buitengrenzen van de onderwijsvrijheid worden overtreden wanneer er sprake is van handelingen waarvan het volkomen helder is dat ze niet verenigbaar zijn met de democratische rechtsstaat omdat zij in strijd zijn met de wet, met de rechten en vrijheden van anderen of van de samenleving als geheel.’

‘Waar het aankomt op dit soort handelingen, zijn de grenzen van de burgerschapswetgeving en artikel 23 van de Grondwet absoluut. Deze absolute buitengrens wordt onderstreept door andere wetgeving, zoals het strafrecht en de gelijkebehandelingswetgeving’, schrijft de minister in de brief.

De brief is een reactie van het kabinet op het advies van de Onderwijsraad ‘Grenzen stellen, ruimte laten’. De Onderwijsraad benadrukt in het advies dat de vrijheid van onderwijs niet vrijblijvend is en dat er grenzen aan zijn vanuit het kader van de democratische rechtsstaat. Het kabinet neemt dat advies uit 2021 over.

Scholengemeenschap Gomares kwam in maart 2021 in opspraak nadat bleek dat leerlingen door de school gedwongen werden tegenover hun ouders uit de kast te komen. Het openbaar ministerie startte een onderzoek, maar de scholengemeenschap werd uiteindelijk niet vervolgd.

(Bron: Brief Minister; foto: Martijn Beekman, Rijksoverheid)

