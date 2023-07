Roze Golf 02-07: Middelvingers in Ede en zebrapad in Vorden

on

Het is het weekeinde van de Ede Pride. Voor de tweede keer is er een pride georganiseerd in Ede om aandacht te vragen voor de lhbti-plus-gemeenschap.

De meer dan honderd deelnemers aan de Pride Walk, waarmee Ede Pride vrijdag van start ging, werden door omstanders uitgescholden, er werden middelvingers opgestoken en automobilisten, die even moeste wachten, toeterden ongeduldig, vertelt voorzitter Ricardo Brouwer van COC Midden Gelderland in de Roze Golf.

In Vorden is een regenboogzebrapad feestelijk in gebruik genomen. Het pad was een initiatief van de gemeenteraad.

Verder in de Roze Golf aandacht voor parkeerplaats Veenbult langs de A15 die bekend staat als homo-ontmoetingsplek, of mannen-ontmoetingsplek. Joop Beense van Platform Keelbos legt uit waarom daar de bosje gekapt dreigen te worden.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond om 18:00 uur staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is ook elke zondagmiddag uiterlijk 18:00 uur op de site van RTV Oost te vinden.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel