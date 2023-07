Petitie tegen homofobe spreekkoren in voetbalstadions

on

De regionale COC-verenigingen , COC Nederland en de supportersclubs Roze Kameraden en Roze Règâhs zijn een online petitie gestart tegen homofobe en andere discriminerende spreekkoren in de voetbalstadions.

De petitie is een reactie op de mededeling van de KNVB dat er ook voor komend seizoen nog niets is geregeld om dergelijke koren tegen te gaan.

‘Door niet op te treden tegen spreekkoren, wek je als club de indruk dat discriminatie “normaal” is. Dat is het niet,’ aldus de initiatiefnemers van de petitie. ‘Je moet consequent optreden en bij dit soort spreekkoren de wedstrijd stilleggen.’

Volgens de initiatiefnemers van de petitie geven spreekkoren een onveilig en onprettig gevoel aan spelers en supporters. Ook wordt het gedrag gekopieerd bij amateurwedstrijden en elders in de samenleving. Discriminatie wordt genormaliseerd als er niet tegen wordt opgetreden.

Daarom eist de petitie dat voetbalclubs, KNVB en overheden vanaf komend seizoen er voor zorgen dat wedstrijden consequent worden stilgelegd en indien nodig gestaakt bij discriminerende spreekkoren. Of dat nou is om seksuele oriëntatie, huidskleur, geloof of welke grond dan ook.

(Bron: COC Nederland; foto: Erik Franssen – COC Nederland).

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Nieuws