Ede tijdens Pride drie dagen in de kleuren van de regenboog

Dit weekeind is het Ede Pride. In het centrum op het plein rondom de Oude Kerk is zaterdag een informatiemarkt gehouden.

Diverse belangenorganisaties hadden er een kraampje. In een tent kon gediscussieerd en gepraat worden over lhbti-aangelegenheden en er was een podium met optredens.

De Pride in Ede ging vrijdagavond van start met een Pride Walk. Meer dan honderd mensen liepen mee in de stoet die met een grote regenboogvlag door de stad trok.

De deelnemers liepen onder meer langs de regenboogbank die net op tijd weer schoon gemaakt was, nadat de bank in de nacht van donderdag op vrijdag door onbekenden was zwart gemaakt.

Wethouder Karin Bijl van inclusie en diverse gemeenteraadsleden liepen mee in de stoet om hun steun uit te spreken voor de lhbti-gemeenschap.

Zondag staat een Regenboogviering op het programma..

De SGP heeft grote moeite met de Pride. In een brief aan de gemeenteraad van Ede en het College van Burgemeester en Wethouders schreven de kiesverenigingen van de partij in Bennekom, Lunteren, Ede, Harskamp-Wekerom, dat het evenement afwijkt ‘van het Woord van God, de Bijbel’,

De brief werd ook ondertekend door de SGP-jongeren in Ede, maar niet door de gemeenteraadsfractie van de partij.

SGP-raadslid Kees van Wolfswinkel is het wel eens met de inhoud van de brief. ‘Wij komen op voor de waarde van een vaste relatie tussen man en vrouw. De doelstellingen en opvattingen van de Pride staan daar haaks op’, zegt hij tegen Omroep Gelderland.

In de Roze Golf van zondag 2 juli een sfeerverslag van Ede Pride.

(Bron: Ede Stad, Omroep Gelderland; foto’s: Bart Oude Scholten, Ricardo Brouwer)

