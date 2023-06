Regenboogzebrapad in Vorden feestelijk in gebruik genomen

on

In Vorden is woensdagavond het regenboogzebrapad feestelijk in gebruik genomen. De oversteek in de Dorpsstraat op de hoek met de Raadhuisstraat en Zutphenseweg midden in het dorp is er gekomen op initiatief van de gemeenteraad van Bronckhorst.

Een motie van Karen Klein Lebbink van Gemeentebelangen Bronckhosrt kreeg begin dit jaar steun van een raadsmeerderheid.

Gekozen is voor Vorden omdat deze plaats de enige kern in Bronckhorst is met een middelbare school. De initiatiefnemers hopen met het pad een bijdrage te kunnen leveren van lhbti-plussers in de gemeente, die sinds 2017 ‘regenbooggemeente’ is.

Bij de officiële ingebruikname van het pad was er muziek van het dweilorkest Mo’j luustern uit Varsseveld.

In de Roze Golf van zondag 2 juli meer over het regenboogpad in Vorden.

(Bron en foto: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws