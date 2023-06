Aanslagpleger op lhbti-nachtclub in Colorado levenslang in cel

on

De schutter, die vorig jaar in een lhbti-nachtclub in Colorado Springs vijf mensen doodschoot en negentien anderen verwondde, is veroordeeld tot vijf keer levenslang.

Hij kreeg deze straf in ruil voor een schuldbekentenis.

De 23-jaqrige dader zei tijdens het proces niets over een mogelijk motief. Nabestaanden van slachtoffers noemden de aanslagpleger een monster. De schutter, die een neonaziwebsite runde, ontkende dat het ging om een haatmisdrijf.

Eerder gearresteerd

Een jaar voor de aanslag was de man gearresteerd wegens bedreiging. Hij zou gezworen hebben ‘de volgende massamoordenaar’ te worden. De aanklacht werd uiteindelijk ingetrokken wegens gebrek aan bewijs.

Een zelfgemaakt pistool en een geweer van de man waren in beslag genomen, maar hij kon na zijn vrijlating legaal opnieuw vuurwapens kopen. De autoriteiten zeggen dat ze dat niet konden voorkomen, omdat de man niet was veroordeeld.

(Bron: NOS, CNN; foto: Club Q Facebook)

