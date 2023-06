Franse ambassadeur lhbti-rechten niet welkom in Kameroen

on

De Franse ambassadeur Jean-Marc Berthon, belast met het bevorderen van rechten van lhbti-plussers is niet welkom in Kameroen.

Berthon zou deze week een bezoek aan het land brengen op uitnodiging van een aantal maatschappelijke organisaties in Kameroen om te praten over genderkwesties met lokale autoriteiten. Ook zou hij praten op een conferentie over de definities van geslacht, geaardheid en seksuele identiteit in het bijzonder.

Zijn geplande bezoek leidde tot ophef op sociale media, waarna de autoriteiten besloten Berthon tot ongewenst persoon te verklaren. Het bezoek zou in strijd zou zijn met de wet van het land tegen homoseksuele activiteiten.

Volgens minister van Buitenlandse Betrekkingen Lejeune Mbella Mbella ‘keurt de regering deze aangekondigde activiteiten af’.

Misdaad

‘Het standpunt van de regering over de kwestie van het definiëren van geslacht, geaardheid en seksuele identiteit is duidelijk en zonder enig debat in Kameroen’. Het is niet mogelijk om in Kameroen over lhbti-plussers te praten, omdat het ‘feit wordt gekwalificeerd als misdaad.’

Jean-Marc Berthon, sinds 1996 hoge ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, werd in oktober 2022 benoemd tot ambassadeur voor de rechten van lhbti-plussers. Met zijn benoeming is de strijd tegen discriminatie van niet-heteroseksuelen expliciet opgenomen in het Franse buitenlands beleid.

Maximaal vijf jaar cel

In Kameroen is homoseksualiteit strafbaar. Op het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht staan gevangenisstraffen van zes maanden tot vijf jaar en geldboetes van 20.000 tot 200.000 CFA-frank (€ 30 tot € 300).

(Bron: RFI, Le Monde, Rights Africa; foto: screenshot France24)

