Lhbti-kunst in Delft beklad met hakenkruisen; ‘erg kinderachtig’

on

In Delft is een kunstwerk op een elektriciteitskast vernield. De afbeeldingen van zoenende mensen zijn beklad met hakenkruisen; de regenboogvlaggen zijn gedeeltelijk rood geverfd.

Het kunstwerk staat aan de Phoenixstraat ter hoogte van de tramhalte Prinsenhof en is gemaakt door Joost Konings. Hij baalt ervan dat zijn kunstwerk is beklad.

‘Dit is gewoon heel erg kinderachtig, dit soort vandalisme’, zegt Konings tegen Omroep West. ‘De gemeente heeft mij gevraagd om het te herstellen, maar eerst gaat de kunstwacht kijken of alleen de rode verf eraf kan. Zij gaan in elk geval kijken of het te redden is. Als dat lukt ga ik kijken of ik het kan bijwerken.’

‘Niet vaak aangifte’

‘Delft heeft natuurlijk verschillende elektriciteitskastjes die beschilderd zijn, die staan door de hele stad ‘, aldus Rory Baart van DWH Delft, de belangenvereniging voor de lhbti-plus-gemeenschap in Delft. Volgens hem gebeuren er geregeld dit soort incidenten gericht tegen de lhbti-plus-gemeenschap in Delft.

Een woordvoerder van de politie in Delft kan dat niet bevestigen; er wordt niet vaak aangifte gedaan van dit soort praktijken. ‘Dat beeld hebben wij niet, wel hadden we een tijd terug natuurlijk het verhaal met de regenboogvlag. Maar dat bleek een uit de hand gelopen grap te zijn, de dader had daarvoor zijn excuses aangeboden en ging in gesprek.’

(Bron: Omroep West; foto’s: DWH, Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws