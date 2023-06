Komende vrijdag Extravaganza Party in De Hip in Deventer

on

Vrijdag is er een groot feest in Deventer. Iedereen is welkom om lekker uit de bol te gaan op de muziek van DJ Floris tijdens de LHBTI+ Extravaganza Party.

Special guest op het feest is Miss Roxy Diamond.

Het feest wordt gehouden in de kelder van Café De Hip aan de Brink in Deventer en begint om 20:00 uur; de entree bedraagt € 7,50.

Het feest wordt georganiseerd door de LHBTI+ groep van COC Deventer en Omstreken.

Twee jaar gelden maakte RTV Oost dit portret van Miss Roxy Diamond.

