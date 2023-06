Solange Dekker gekroond tot Miss International Queen 2023

on

De 27-jarige Solange Dekker uit Amsterdam is in Thailand gekroond tot Miss International Queen 2023.

‘De boodschap die ik de wereld wil laten zien, is dat je nooit moet stoppen met in jezelf te geloven’, ze Dekker in haar dankwoord. ‘Je moet altijd, altijd, altijd volledig, volledig in jezelf geloven om alles te bereiken wat je wilt, want je bent de held van je eigen verhaal.’

Nog nooit eerder won een Nederlander de verkiezing, die 17 jaar geleden in het leven werd geroepen om de acceptatie van transvrouwen te bevorderen.

Eerder in de prijzen

Drie jaar geleden won ze als eerste transpersoon een Miss-verkiezing in Noord-Holland.

Eerder deed ze mee aan de Miss Trans Star International 2019-verkiezing in Barcelona. Ze eindigde toen in de top 10. ‘Ik ga werken aan mijn catwalk, poses en hoop ooit mee te mogen doen aan de Miss Universe-verkiezing. Ik zie mezelf namelijk niet alleen als transgendervrouw, maar vooral als vrouw’, zei ze na terugkomst uit Barcelona tegen AT5.

