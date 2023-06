Roze Golf 25-06: Robin Varenbrink is geen hij en geen zij

on

Robin Varenbrink uit Oldenzaal is nu 15 en voelt zich geen jongen en geen meisje. Robin is non-binair en gebruikt die/diens en hen/ hun als voornaamwoorden. Twee jaar weet Robin nu dat die non-binair is.

Thuis was het geen probleem. Hun ouders hadden al wel in de gaten dat Robin niet goed in hun vel zat. Op school vertelde die voor de klas hoe het zat.

Er over praten

Voor Robin is het belangrijk om anderen te treffen die ook non-binair zijn, om te kunnen praten over hun gevoelens en ervaringen. Ook is het fijn met andere non-binaire mensen leuke dingen te doen, je hoeft tenminste niet telkens uit te leggen hoe het bij jou zit, andere non-binaire mensen begrijpen het.

Robin zit op de Vrije school in Zutphen, daar zit die in de GSA, de Gender and Sexuality Alliance, een groep leerlingen en vrijwilligers die zich sterk maakt voor een voor iedereen veilige omgeving op school.

Interview

Voor diens opleiding heeft Robin een week meegelopen op Hogeschool Saxion in Enschede. Ook moest die een interview afnemen. De Roze Golf stelde de studio beschikbaar en Robin nodigde twee gasten uit, Daphne Waanders van COC Twente Achterhoek en Marco Strijks van Hogeschool Saxion. Robin praatte met ze over hun werk, hun ervaringen als LHBTI-Plusser en over de vooroordelen en weerstanden waar ze mee te maken hebben.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond om 18:00 uur staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is ook elke zondagmiddag uiterlijk 18:00 uur op de site van RTV Oost te vinden..

