Toename van geweld tegen LHBTI-Plussers in deelstaat Saksen

In de Duitse deelstaat Saksen is het aantal aanvallen op LHBTI-Plussers het afgelopen jaar sterk toegenomen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken op een vraag van parlementslid Sarah Buddeberg, queer-woordvoerder van de partij Die Linke.

In totaal werden 92 geregistreerd. Buddeberg vraagt geregeld om cijfers en maakt zich grote zorgen. Ze benadrukt dat het resultaat alarmerend is: het aantal gewonden is tussen 2021 en 2022 met 50 procent gestegen en twee slachtoffers van deze anti-LHBTI-Plus-aanvallen raakten ernstig gewond.

In 2022 raakten in totaal 18 mensen gewond, het jaar ervoor 12. Het aantal misdrijven was ongeveer verdubbeld. In 2021 waren dat er 44, in 2022 92, zo blijkt uit de cijfers.

Buddeberg roept op tot concrete maatregelen. Ze wil da er in Saksen een onafhankelijk meldpunt komt, net als in andere deelstaten al het geval is. De politicus Ze benadrukt dat alle mensen recht hebben op een veilig en geweldloos leven.

Zaterdag is er een Pride in Dresden, de hoofdstad van de deelstaat Saksen.

(Bron: Die Zeit, Sarah Buddeberg; screenshot: Dresden 2022, Jens Nörk – Youtube)

