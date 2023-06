Rabbijn Charleston stapt op vanwege anti-LGBT-wetgeving

on

Een van de rabbijnen van de synagoge in Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina vertrekt uit die staat vanwege de anti-LHBTI-wetgeving in de staat, die hij typeert als discriminerend.

‘Een samenloop van factoren heeft een rol gespeeld bij deze beslissing, waaronder het spervuur ​​van juridische uitdagingen in de staat South Carolina die gericht zijn op mij en mijn familie’, schrijft Kanter in zijn ontslagbrief aan zijn gemeente, ingezien door de Jewish Telegraphic Agency. ‘We vinden het nodig om stappen te ondernemen om te verhuizen naar een plek die niet gericht is op ons en onze mensenrechten.’

Kanter is zelf homoseksueel, getrouwd en voedt een trans-kind op. Hij zei getroffen te zijn toen een plaatselijk ziekenhuis onlangs stopte met het verstrekken van gendergerelateerde gezondheidszorg voor minderjarigen vanwege een wettelijk verbod op het geven van dergelijke zorg.

Hij wijst verder op de wetgeving die boeken over LHBTI-Plussers verbiedt en trekt een parallel met het verbod op boeken over het joodse leven en de uiteindelijke vervolging van joden in nazi-Duistland.

De 58-jarige Greg Kanter is een van de drie rabbijnen, verbonden aan de Kahal Kadosh Beth Elohim synagoge in Charleston.

(Bron: The Jeruzalem Post, Forward; foto: KKBE-Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws