Zanger, danser en acteur Willem Nijholt (88) overleden

Willem Nijholt is overleden. Volgens zijn zaakwaarnemer is hij in thuis in Amsterdam vredig ingeslapen. De veelzijdige acteur, zanger en danser was 88 jaar.

Nijholt werd eind jaren 60 bekend bij het grote publiek door de tv-serie Oebele. In de jaren 70 trad hij vooral op in musicals en cabarets, waarvan zijn rol als Emcee in Cabaret hem het meest dierbaar was. Hij speelde ook in de Nederlandse versie van Miss Saigon en in 1977 Foxtrot van Annie M.G. Schmidt In die musical zingt Nijholt het lied ‘Sorry dat ik besta’.

Begin de jaren 70 werkte hij samen met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp. Ook speelde hij in veel toneelstukken en tv-series, zoals De Stille Kracht en de Kris Pusaka. In 1977 werd hij onderscheiden met de Johan Kaartprijs en in 1989 de Paul Steenbergen-penning.

Als presentator was Nijholt onder meer te zien in de eerste edities van Kinderen voor Kinderen in 1980 en 1981.

In 2013 speelde hij zijn laatste televisierol in de serie Penoza II. In 2018 stond hij voor het laatst op toneel, in De Indië Monologen.

‘Kwetsbaar plekkie’

In 2013 vertelde hij in het tv-programma 24 uur met… tegen Wilfried de Jong dat hij het jammer vond dat hij niet als hetero geboren was. ‘Het is een kwetsbaar plekkie in me.’

‘Een mens kan maar beter als hetero geboren worden, bij de kudde’, zei Nijholt. ‘Ik heb een leven achter de rug van 78 jaar, en ik ben redelijk vaak voor vuile flikker uitgemaakt.’

Vrijdag is om 23:50 uur op NPO1 In Memoriam: Willem Nijholt te zien.

(Bron: NOS, Nu.nl; foto: screenshot Youtube)

