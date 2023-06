Verdachten vermeende aanslag Pride Wenen op vrije voeten

on

Alle verdachten die een aanslag zouden hebben voorbereid op de Pride in Wenen zijn vrijgelaten. Zondag werd de 20-jarige verdachte al op vrije voeten gesteld.

Vrijdag bepaalde de regionale rechtbank van St. Pölten in Oostenrijk dat er geen gronden zijn om de andere twee van 14 en 17 jaar nog langer vast te houden.

De beslissing is niet definitief, het parket heeft er klacht tegen ingediend. ‘De jonge leeftijd van de verdachte speelt een belangrijke rol. Detentie is altijd het laatste en moeilijkste middel’, zei woordvoerder Birgit Eisenmagen van de rechtbank tegen ORF.

‘Hier richtte het Directoraat van Staatsveiligheid en Inlichtingen (DSN) hun kanonnen op mussen. En niet geraakt. De 14-jarige is echt een mus’, zei de advocaat van de 14-jarige, Andreas Schweitzer, tegen persbureau APA .

‘Nooit aanval gepland’

Advocaat Markus Sommerauer van de 17-jarige verdachte, een broer van de 20-jarige man, heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten over de beschuldigingen tegen zijn cliënt.

De 17-jarige ontkent alle beschuldigingen, zei Sommerauer tegen APA: ‘Er wordt hier iets beweerd dat niet bestaat. Er was nooit een aanval gepland.’

Volgens de advocaat werden de 17-jarige en zijn oudere broer zaterdagmiddag uit hun slaap gewekt toen speciale politiediensten de deur van het appartement openbraken en de twee arresteerden. ‘Met andere woorden: als dit verwijt dat mijn cliënt daadwerkelijk een aanslag heeft gepland klopt, is het onverklaarbaar waarom mijn cliënt op de dag van de parade om 12.00 uur nog thuis ligt te slapen en pas door het politie-optreden wakker werd gemaakt’, zei hij tegen ORF.

Toen het huis werd doorzocht, werd ‘geen belastend materiaal, vooral geen vuurwapens’ veiliggesteld. Er werden alleen twee softguns werden in beslag genomen, ‘waarvan er één kapot was’, zegt Sommerauer.

‘Geen IS aanhanger’

De 17-jarige ontkent een aanhanger te zijn van de radicaal-islamitische terroristische militie Islamitische Staat (IS). ‘Hij was ook nooit in relevante Telegram-chats’, zei Sommerauer. Volgens de veiligheidsdienst noemde de 17-jarige zich ‘Abdullah’ en had hij contact met negen anderen uit onder meer Oekraïne, België, Turkije en Engeland. Volgens de advocaat ontbreekt daar elk bewijs van in het rapport van de veiligheidsdienst.

(Bron en screenshot: ORF)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws