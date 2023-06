Huizen met regenboogvlag in Utrecht bekogeld met eieren

on

De laatste dagen worden in de Utrechtse volksbuurt Ondiep huizen waar de regenboogvlag wappert, bekogeld met eieren. Bewoners worden geïntimideerd en uitgescholden.

Vanwege de pride-maand heeft een aantal bewoners de regenboogvlag uitgehangen, maar ze zijn niet van plan de vlag weg te halen. ‘Nee, anders hebben degenen die ons intimideren gewonnen. Als dit zo doorgaat dan laat ik ‘m de hele maand juli nog hangen’, zegt een bewoner tegen RTV Utrecht.

Op klaarlichte dag

‘Ik werd uitgemaakt voor kankerhomo’, vertelt een andere bewoner. ‘Er werd midden in de nacht keihard op de deur gebonkt’, vertelt weer een ander. ‘Het gebeurt ’s nachts, maar ook op klaarlichte dag.’

‘Mijn gevoel van veiligheid is gewoon aangetast. En je beseft dat je dus blijkbaar niet meer normaal over straat kan lopen. Ik vind dit gewoon droevig en het verbaast me ook.’

Tolerant

‘Ik dacht dat Nederland een tolerant land was’, zegt een wijkbewoner die uit Ierland komt en zich als non-binair identificeert’. ‘De Pride in Utrecht wordt steeds groter, maar dan gebeurt er ook dit. Ik snap het gewoon niet. Ik voelde me altijd heel erg welkom met die regenboogvlaggen in de buurt, maar nu ik dit hoor voel ik me toch minder veilig.’

Direct 112 bellen

De getroffen bewoners worden gesteund door de buurt. Ze hebben ook het idee dat de relschoppers van buiten de wijk komen. De politie roept getuigen op zich te melden, en eventuele camerabeelden te delen. Bij verdachte of bedreigende situaties wordt aangeraden direct 112 te bellen.

(Bron en screenshot: RTV Utrecht)

